RTM - Jusqu'au 17/01/2017.

L'intervention des services de secours nous oblige à modier l'itinéraire de cette ligne.

- En direction de "Métro Rond Point du Prado" par place du 4 Septembre, av de la Corse, bd de la Corderie, rue du Cdt de Surian, crs P.Puget, rue Paradis et reprise de l'itinéraire Canebière

Arrêts non desservis : de Corniche Audéoud à Prado St Giniez



- En direction de "Canebière Vieux Port" par ch du Vallon de l'Oriol, av des Roches, pl du Terrail, ch du Roucas Blanc, bd Tellène, rue d'Endoume, av de la Corse et reprise de l'itinéraire

Arrêts non desservis : de Vallon de l'Oriol à Corniche Audéoud

Plan de ligne

L'itinéraire sera rétabli dès que les conditions le permettront