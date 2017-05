RTM - Du 27/05/2017 au 27/05/2017

Pour permettre le bon déroulement de cette cérémonie du "73ème anniversaire du Bombardement de Marseille", la RTM s'adapte et modifie le service de cette ligne de 18h30 à 20h30 :

Bus 81 : service de navettes :

- entre le terminus Le Pharo et Canebière Bourse

- entre le terminus Métro St Just et le Métro 5 Avenues

Plan de ligne modifié