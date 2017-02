RTM - Jusqu'au 12/02/2017.

Le stationnement gênant de plusieurs véhicules et la présence de piétons sur la chaussée, nous obligent à modifier l'itinéraire de cette ligne dans les 2 sens par la rue de Lyon, boulevard de la Méditerranée et reprise de l'itinéraire chemin de la Madrague Ville, jusqu'à l'amélioration des conditions de circulation vers 16h30.



4 arrêts non desservis : Oddo Lyon, Oddo Butineuse, Rabattu, Moulin à Vent

Plan de ligne