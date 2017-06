RTM - Jusqu'au 06/06/2017.

Ce stationnement nous oblige à déplacer le terminus Vauban La Poste à la Place Valère Bernard jusqu'à la libération de la chaussée.

4 arrêts non desservis en direction de "Vauban La Poste" : Fort du Sanctuaire, Vauban, Martinique Pythagore et Vauban La Poste.

5 arrêts non desservis en direction de "Canebière Bourse" : Vauban La Poste, Lacédémone Villas Paradis, Milly Guadeloupe, Vauban et Fort du Sanctuaire.

Plan de ligne modifié