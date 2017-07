RTM - Jusqu'au 14/07/2017.

Des travaux de réfection de la chaussée nous obligent à modifier le service de ces lignes, dès 7h30 le 3 juillet, jusqu'au 13 juillet inclus :

Bus 54 : déviation en direction du terminus Catalans à partir de l'avenue de la Corse par avenue Pasteur, boulevard Charles Livon et rue des Catalans.

1 arrêt non desservi : Corniche Audéoud

Bus 83 et Ligne de Nuit 583 : déviation en direction du terminus Métro Rond-Point du Prado et Madrague de Montredon par boulevard Charles Livon et rue des Catalans.

3 arrêts non desservis : Le Pharo, Place du 4 septembre, Corniche Audéoud