RTM - Du 27/05/2017 au 27/05/2017

Evolution

Pour permettre le bon déroulement de cette cérémonie, square Léon Blum, la RTM s'adapte et modifie le service de ces lignes de 16h30 à 21h00 :

Bus 52 : déviation en direction du terminus Belle de Mai La Friche à partir du cours F.Roosevelt par bd de la Libération, av des Chartreux, bd Cassini, bd C.Flammarion, et reprise del'itinéraire bd National.

Arrêts non desservis : Gambetta Réformés, Gambetta Athènes, Liberté Lafayette, Liberté Sembat

Bus 81 : service de navettes :

- entre le terminus Le Pharo et Canebière Bourse

- entre le terminus Métro St Just et le Métro 5 Avenues

Plan de ligne modifié