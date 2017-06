RTM - Du 10/06/2017 au 10/06/2017

Afin de permettre le bon déroulement de cette épreuve sportive, la RTM s'adapte et modifie l'itinéraire de ces lignes, de 20h00 à 22h30 :

Bus 35 : terminus Joliette déplacé à Euromed Arenc et déviation dans les 2 sens :

- en direction du terminus provisoire Euromed Arenc, à partir du quai du Lazaret par les boulevards Mirabeau et de Paris.

- en direction des terminus Estaque Riaux/Plages de Corbières, à partir du bd de Paris, par rue Chanterac et reprise de l'itinéraire Quai du Lazaret.

4 arrêts non desservis : Joliette, Terrasses du Port, Docks et Le Silo.

Bus 55 : terminus Joliette déplacé à l'arrêt Joliette (avenue R. Schuman) et déviation dans les 2 sens :

- en direction du terminus provisoire Joliette, à partir du Quai des Belges, par rue de la République, bd des Dames et avenue R. Schuman.

- en direction du terminus Roucas Blanc, à partir de rue de la République, Quai des Belges et reprise de l'itinéraire Quai de la Fraternité.

1 arrêt non desservi : Bonneterie

Bus 82 : déviation dans les 2 sens :

- en direction du terminus Euromed Arenc, à partir du Quai de la Fraternité par La Canebière, les rues Albert 1er, H. Barbusse, Ste Barbe, les avenues C. Pelletan, R. Salengro et les Boulevards Mirabeau et de Paris.

- en direction du terminus Pharo Catalans, à partir du boulevard de Paris, par avenue C. Pelletan, les rues Ste Barbe, H. Barbusse, Bir-Hakeim, des Fabres, Albert 1er, La Canebière et reprise de son itinéraire Quai de la Fraternité.

Arrêts non desservis : de l'arrêt Hôtel de Ville à l'arrêt Mirabeau Arenc

Bus 82S : déviation dans les 2 sens, à partir du Quai de la Fraternité, par La Canebière, les rue Albert 1er, H. Barbusse, Ste Barbe et reprise de son itinéraire boulevard C. Nedelec.

Arrêts non desservis : de l'arrêt Hôtel de Ville à l'arrêt Métro Jules Guesde

Ligne de nuit 582 : déviation dans les 2 sens par les rues Ste Barbe, H. Barbusse et le bd C. Nedelec.

Arrêts non desservis : de l'arrêt Hôtel de Ville à l'arrêt Métro Jules Guesde.

