Du 03/06/2017 au 03/06/2017

Afin de permettre le bon déroulement de cette animation, la RTM s'adapte et modifie ces deux lignes en direction des terminus St Jérôme IUT et Le Merlan à partir du bd National, par rue Loubon et reprise de l'itinéraire, de 6h00 à 20h00 :

3 arrêts non desservis : Belle de Mai National, Clovis Hugues, Belle de Mai Loubon

Plan de la modification