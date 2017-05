RTM - Jusqu'au 07/05/2017.

En raison du match de ce soir au stade "orange Vélodrome" et de la forte affluence de véhicules et de piétons autour du Rond-Point du Prado, la RTM s'adapte et modifie le service de ces lignes :



Bus 21 : déviation dans les 2 sens par avenue Jules Cantini, boulevard Schloesing, boulevard de Sainte Marguerite, rue Augustin Aubert, rue Aviateur Lebrix et reprise de l'itinéraire boulevard Michelet.

Arrêts non desservis : de Prado Dupré à Michelet Luce.



Bus 22-23-44-45-72 : terminus "Rond-Point du Prado" déplacé au métro Sainte Marguerite.

Plan ligne 22 - plan ligne 23 - plan ligne 44 - plan ligne 45 - plan ligne 72





Les itinéraires de ces lignes seront rétabllis dès l'amélioration des conditions de circulation.