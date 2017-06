RTM - Du 04/06/2017 au 04/06/2017

A l'occasion de cette manifestation sportive et pour en permettre le bon déroulement, la RTM s'adapte et modifie le service de ces lignes de 7h00 à 11h30 :

Bus 19 : itinéraire modifié dans les 2 sens :

- en direction du terminus "Madrague de Montredon" à partir du rond-point du Prado, par bd Michelet, bd Camille Blanc, av Ludovic Lègre, av de Mazargues, ch du Lancier, av André Zénatti, rue du Docteur Bertrand, trse Parangon, bd Mireille Jourdan Barry et reprise de l'itinéraire normal.

Arrêts non desservis : de l'arrêt Métro Rond-Point du Prado à l'arrêt Vieille Chapelle.



- en direction du terminus "Castellane", à partir de l'avenue Pierre Mendes France par les avenues de Bonneveine, Clot bey, Alexandre Dumas, de Mazargues, rue Négresko, bd Michelet et reprise de l'itinéraire normal au rond-point du Prado.

Arrêts non desservis : de l'arrêt Hippodrome Plage à l'arrêt Métro Rond-Point du Prado.



Bus 83 : terminus "Métro Rond-Point du Prado" déplacé sur la Corniche du Président John F.Kennedy à hauteur de l'hélice à l'arrêt "chemin du Roucas Blanc".

Arrêts non desservis : du terminus "Métro Rond-Point du Prado" à l'arrêt Plage Roucas Blanc.