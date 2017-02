RTM - Jusqu'au 18/02/2017.

Ces difficultés de circulation autour de la station de Métro Sainte Marguerite,nous obligent à modifier l'itinéraire de ces lignes, jusqu'à l'amélioration des conditions de circulation.



Bus 15-16-17 : déviés dans les deux sens par boulevard Romain Rolland et Place de la Pugette.

2 arrêts non desservis vers Ste Marguerite: Platanes R. Rolland, Huveaune Platanes

1 arrêt non desservi vers la banlieue : Trinitaires Huveaune

Bus 73 : dévié en direction du Métro Sainte Marguerite à partir l'avenue du Rouet par boulevard Rabatau et boulevard Schloesing.

4 arrêts non desservis : Teisseire Rabatau, Teisseire Montfuron, Teisseire Palais des Sports, Square Ganay.