Ulysse - Jusqu'au 30/06/2017.

A partir du lundi 6 mars et jusqu'au vendredi 30 juin prochain, en raisond de travaux se déroulant sur la rue Gustave Vidal à Port-Saint-Louis-du-Rhône, les lignes 1, 2 et 3 du réseau Ulysse ne desserviront pas les arrêts Gustave Vidal, Square Léo Lelée, Pierre Gabrielli. Merci de vous reporter aux arrêts Stade et Ambroise Croizat.

Merci pour votre compréhension,

Centrale mobilité: 04.42.77.07.07