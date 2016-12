Suite à de nombreux actes de vandalisme sur le réseau, les lignes 2-9 et 19 seront déviées à partir de 18h du vendredi 23 décembre jusqu'à nouvel ordre.

Les arrêts De Lesseps Mairie Annexe, Tübingen, Scotto et Gare Routière Europe ne pourront être desservis par les lignes 2 et 19.

Tous les arrêts entre Clos Bernadette et Saint-Mitre ne pourront être desservis par la ligne 9.

Itinéraire de déviation :

Ligne 2 : Ligne déviée :

Direction Rotonde Poste : Après l'arrêt Par Paysager elle empruntera l'ave Pagnol, la route de Galice, l'ave de la République puis l'avenue des Belges.

Direction Bouffan : Départ de l'ave des Belges puis elle empruntera l'ave de la République, la route de Galice, l'ave Pagnol puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt Parc Paysager.

Arrêt de report : Gare routière Belges

Ligne 9 : Ligne coupée :

Itinéraire habituel de l'arrêt Magnan à l'arrêt Clos Bernadette, puis elle empruntera l'ave H. Mouret, l'ave de l'Europe, l'ave des Belges et effectuera son terminus à l'arrêt Rotonde Poste.

Tous les arrêts entre Clos Bernadette et Saint-Mitre ne pourront être desservis.

Arrêts de report : Mouret et Gare Routière Belges

Ligne 19 : Ligne déviée :

Direction Piscine Yves Blanc : Après l'arrêt Collège Jas de Bouffan, elle empruntera l'ave Pagnol, la route de Galice, l'ave de la République puis l'ave des Belges.

Direction Château de Galice : Après l'arrêt Rotonde Poste, elle empruntera l'ave de la République, la route de Galice, l'ave Pagnol puis reprise de l'itinéraire habituel à l'arrêt Collège Jas de Bouffan.

Arrêt de report : Gare Routière Belges

Merci de votre compréhension.