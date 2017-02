RTM - Jusqu'au 26/02/2017.

Pour permettre le bon déroulement de cette 2ème journée d'animation culturelle et de la piétonisation partielle de La Canebière, entre la rue Albert 1er et le bd Dugommier, la RTM s'adapte et met en place le dispositif suivant :

De 9h30 à 18h00

Bus 81 : service de navettes

- entre le terminus "Le Pharo" et Canebière Bourse et entre le terminus "Métro St Just" et Métro 5 Avenues

De 11h30 à 16h30

Tram T2 : service partiel entre le terminus "La Blancarde" et la station Réformés Canebière

