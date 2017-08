RTM - Jusqu'au 29/08/2017.

Evolution

La présence de cet ensemble routier sur la chaussée nous oblige à modifier l'itinéraire de cette ligne :

- vers Réformés Canebière par rue Guibal et bd National

4 arrêts non desservis : Flammarion Isoard, Lycée St Charles, Place Leverrier, Bénédit

- vers Canebière Bourse par Bd National, rue Guibal et rue Clovis Hugues

7 arrêts non desservis : Flammarion Isoard, Lycée St Charles, Place Leverrier, Bénédit, Belle de Mai La Friche, Belle de Mai, Jourdan Bonnardel

Plan de ligne

L'itinéraire sera rétabli dans son intégralité dès la libération de la chaussée