RTM - Jusqu'au 21/08/2017.

Pour des raisons de sécurité l'itinéraire de ces lignes est modifié dans les deux sens

- En direction de Canebière Vieux Port et Euromed Arenc/Gare St Charles par av de la Corse, bd de la Corderie, rue Fort Notre Dame et reprise de leurs itinéraires

4 arrêts non desservis : Place du 4 Septembre, Le Pharo, Fort St Nicolas, Théatre de la Criée

- En direction de Pharo Catalans et Métro Rond Point du Prado par rue Breteuil, cours Pierre Puget, bd de la Corderie et av de la Corse

3 arrêts non desservis : Place aux Huiles, Théatre de la Criée, Fort Saint Nicolas

Plan de la ligne 82/82S-83