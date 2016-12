SNCF / TER et Intercité - Publié le 26/12/2016

►Au départ de Marseille, Aix ou Manosque



Chaque week-end (hors vacances scolaires), du 7 au 19 janvier puis du 11 au 26 mars, le tarif Train des Neiges comprend l’aller-retour en train ainsi que les transferts en navettes autocars à destination de l’une des 24 stations des Alpes du Sud.



►Réservation et achat : exclusivement sur internet TER PACA



La réservation est obligatoire. Dès le 26 décembre, réservez et achetez directement votre billet sur le site Internet TER PACA. Retrouvez sur ce site le programme complet de la saison 2017 avec dates et stations desservies.

CONTACT TER

0 800 11 40 23

Service et appel gratuits