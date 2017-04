Pays d'Aix Mobilité - Publié le 24/04/2017

Après plusieurs mois de travaux, le parking relais de la gare de Simiane s’est agrandi. Avec l’ouverture de 104 nouvelles places de stationnement,la capacité totale atteint maintenant 226 places. C’est plus facile pour se garer avant de prendre le train, vers Aix ou vers Marseille. Ouvert sept jours sur sept et 24 heures sur 24, le stationnement y est gratuit et surveillé par système vidéo.



1,4 : C’est en million d’euros le montant des travaux réalisés par le Pays d’Aix et auxquels la Région a participé à hauteur de 20%.



A la gare de Simiane, vous trouverez également un local fermé de 40 places pour déposer son vélo en toute sécurité. L’accès au relais velo est réservé aux abonnés. L’abonnement coûte 10 € par an, à charger sur une carte Pass Provence ou Zou!



Une cinquantaine de trains s’arrête en gare de Simiane les jours en semaine. Pour aller vers Aix, le trajet pour un étudiant avec une carte Zou! Etudes ne coûte que 1,90€ (et l’abonnement mensuel étudiant revient à 17,80€). Le guichet de la gare est ouvert du lundi au vendredi de 7h10 à 12h30 et de 14h00 à15h45.